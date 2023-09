Ainda que não estejamos no verão, a realidade é de um calor de quase 40 graus. É necessário que as empresas de ônibus façam a manutenção do ar-condicionado para que esteja pronto para ser ligado. Essa semana, num ônibus da linha 315 (Recreio dos Bandeirantes X Central), estávamos passando mal. O motorista tentou ligar o ar várias vezes e não conseguiu.