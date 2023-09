Depredação, furtos e muito lixo

O processo de desapropriação do terreno começou em 2021 e a prefeitura só teve posse total do complexo em abril deste ano. Entretanto, a demolição dos prédios teve início em outubro de 2022, começando pelo da antiga Faculdade de Medicina, que estava totalmente depredado, com matagal e sem janelas e portas, que foram furtadas, além de pichações e entulho.

De acordo com Paes, a região pode se tornar exemplo em lazer e revitalização, bem como o Parque Madureira.

"O importante é que a população entenda que esse espaço é dela e traga para si a responsabilidade de cuidar. Eu acho que a gente tem um belo exemplo na cidade, que é o Parque Madureira, que as pessoas incorporaram como um ativo, como um patrimônio seu, e mudou a realidade daquela região da cidade. Então, a gente espera que aconteça aqui a mesma coisa", previu.