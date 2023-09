Quatro policiais militares presos

A Polícia Civil prendeu ontem quatro PMs denunciados pela morte de um adolescente de 13 anos, na Cidade de Deus. O jovem foi baleado em 7 de agosto, durante uma operação. Segundo o Ministério Público, os cabos Roni Cordeiro de Lima, Diego Pereira Leal, Aslan Wagner Ribeiro de Faria e Silvio Gomes dos Santos cometeram fraude ao apresentar pistola que, segundo eles, estaria com o menor.

Já o capitão Diego Geraldo de Souza foi denunciado por prevaricação e fraude processual por omissão. Segundo a denúncia, "ele omitiu-se diante do dever de vigilância sobre seus comandados".

De acordo com o MPRJ, o órgão vai seguir acompanhando a investigação do caso, que está sendo conduzido pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal e pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O jovem foi baleado por policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Segundo o tio dele, o pintor Hamilton Menezes, a família teve acesso a uma câmera de segurança da região cujas imagens mostrariam o momento em que um policial atira contra o jovem. "Ele estava passeando de moto com um amigo em uma das ruas da Cidade de Deus, onde foram abordados já a tiros. Uma bala pegou na perna e ele caiu. Dá para ver ele no chão, ainda vivo, e o policial vai lá e acaba de executar".

Além da Polícia Civil, a Polícia Militar instaurou um procedimento para averiguar as circunstâncias da morte.