Escrevo para reclamar de um motorista de ônibus da Viação União, em Duque de Caxias. A linha é 01 (Xerém X Duque de Caxias) e o número do carro é 1004. No último domingo, dei seis reais ao motorista, que, por não ter troco, apenas me avisou que ficaria devendo. Além disso, o mesmo estava fumando durante a viagem e fazendo com que o carro ficasse cheio de fumaça.