Queria entender como funcionam as leis municipais em Botafogo, especialmente na Rua Voluntários da Pátria. A baderna impera por toda a área. Os bares que costumam lotar ocupam irregularmente as calçadas, impedindo o pedestre de ir e vir. As famílias que residem ali devem conviver com uma barulheira absurda e sem hora para acabar. É uma grande falta de respeito.