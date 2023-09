Menina é baleada em ação da PRF

Uma menina de 3 anos está internada em estado grave, após ter sido baleada em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Arco Metropolitano, na noite de quinta-feira (7). O caso aconteceu quando a criança H. dos S. S. passava com a família por Seropédica, na Baixada Fluminense, e agentes atiraram contra o veículo em que eles estavam. Ela permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI), após ter passado por cirurgia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na mesma região.

O pai da menina contou que eles, a mãe da criança, a irmã de 8 anos e uma tia delas voltavam da casa dos avós, em Itaguaí, na Região Metropolitana, por volta das 20h, quando passaram por uma viatura parada em um cruzamento na entrada de Seropédica. Segundo William Silva, não houve ordem de parada, mas os agentes passaram a seguir e a ficar muito próximos ao veículo da família. Ele então decidiu dar seta para encostar o carro e, quando já estava no acostamento, quase parando, o automóvel foi alvo de mais de quatro disparos.

"Primeiro, a minha reação foi sair de dentro do carro logo, levantar as mãos para eles pararem de atirar e verem que não tem nenhum 'vagabundo', nem nada de errado. Saiu todo mundo, só a H. que não saiu. Foi nessa hora que até os policiais entraram em desespero, que eles viram que a gente 'era' pessoas do bem e prestaram o socorro para a gente", relatou o pai da criança. A menina deu entrada no HMAPN às 21h07 de ontem, vítima de perfuração por arma de fogo de crânio (cerebelo), cervical e escápula, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.