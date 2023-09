Tá preso, 'Chucky de Paracambi'!

Emerson da Silva Freitas Júnior, o 'Chucky de Paracambi', foi preso em flagrante, quinta-feira, suspeito de atirar 28 vezes contra o carro de um motorista de aplicativo. Emerson foi localizado horas depois do crime pela Operação Segurança Presente na Estação Ferroviária de Paracambi, no acesso pela Praça Nova Cara, no centro do município.

De acordo com o motorista de aplicativo, na madrugada de quinta, ele recebeu o chamado de uma mulher para uma corrida. Ao chegar no ponto marcado, próximo da comunidade Beira Rio, em Lages, ele fez contato telefônico e a pessoa pediu para que aguardasse, que já estava a caminho.

Neste momento, ele viu o suspeito se aproximar, a quem conhecia de vista. Ainda de acordo com a vítima, sem qualquer justificativa o homem tirou uma pistola de dentro do capacete, que carregava na mão, e fez 28 disparos contra o veículo. Dois atingiram o motorista de raspão na cabeça. Mesmo ferido, ele deu ré e conduziu o carro até o Hospital Municipal Adalberto da Graça e, depois, foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Até o fechamento desta edição, não havia informação sobre o seu estado de saúde.