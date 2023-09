Moro na Comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, e não aguento mais a rotina violenta daqui. Estamos praticamente em guerra há dois meses, desde que policiais foram mortos por traficantes. Bandidos assassinaram um morador porque o confundiram com um policial. Não sabemos quando vamos acordar com helicópteros e tiros. É tudo muito triste.