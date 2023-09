Há cerca de dois anos, todos os moradores do Condomínio Edifício 25 de Julho, na Rua Visconde de Niterói, na Mangueira, estão com o fornecimento de água precário. A água não tem força para subir para as caixas das casas, fazendo com que os moradores precisem ligar as bombas diariamente, durante a noite, pois é quando a água consegue subir. Já reclamamos e a Águas do Rio não resolve.