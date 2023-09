Os moradores do bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, estão pedindo ao governador que termine as obras de construção do viaduto, pois a paralisação já dura quatro anos e segue trazendo muitos transtornos para os moradores, além do engarrafamento e prejuízo ao comércio local. O viaduto vai conectar os dois lados do bairro à Via Light, melhorando a mobilidade.