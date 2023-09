Testemunha não ouviu tiro

Uma testemunha que estava no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada, quando a menina H. S. S, de 3 anos, foi baleada na noite de quinta-feira (7) por um policial rodoviário federal, afirmou que o carro onde estava a vítima não tentou fugir da abordagem da viatura antes dos tiros. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ela também não menciona nenhum outro disparo antes da criança ser atingida.

"Federal (PRF) acabou de acertar a filha de alguém no carro ali mano. Isso que dá federal incapacitada, saíram atirando no carro", disse em um trecho.

A testemunha disse à CBN que estava próximo ao carro da família no Arco Metropolitano e que o pai da menina não fugiu de nenhuma abordagem. "Eles estavam vindo e a Federal estava lá atrás, não estavam nem perto do carro. Eu estava vindo de boa, mas eu vi a Federal vindo, só que eles não ligaram a luz, nem nada, mas eu vi que era o carro deles porque eu tinha passado por eles. E quando foi chegando mais perto, eu fui, joguei pra pista do canto e eles ligaram só a sirene, que fez só um barulhinho que eu nem ouvi direito. Aí eu falei: Pô, será que tá mandando o carro parar? Até então acho que a família continuou andando de boa, aí do nada eles chegaram mais perto do carro. A família antes de encostar pro canto, não correu, não acelerou, nem nada, eles deu uns sete tiros no carro", disse.