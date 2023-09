'Os médicos nunca viram isso'

'Os médicos dizem que ele é um milagre e que nunca viram isso". Este é o relato de Alexsandra Silva, 25, mulher de Thiago Pires, de 29 anos, que levou um tiro na cabeça enquanto fazia entrega em Todos os Santos, Zona Norte do Rio. Na madrugada de sexta-feira (8), os médicos do Hospital Municipal Miguel Couto realizaram cirurgia para remover o projétil, que estava alojado no crânio do entregador.

Durante mais de oito horas, Thiago ficou submetido à cirurgia que, segundo a mulher, foi um sucesso. Ao MEIA HORA, Alexsandra contou sobre o pós-operatório. "Ele reclama de dor na cabeça, mas foi pela brutalidade e pelos estilhaços que ficaram. Os médicos dizem que é um milagre. Retiraram a bala e ele não corre mais risco de vida. Após a cirurgia, não precisou de entubação e eu dei comida para ele", contou.

Em nota, "a direção do Hospital Municipal Miguel Couto disse que em casos de traumas causados por projéteis ou estilhaços, nem sempre é possível remover todos os fragmentos. A prioridade é garantir a segurança do paciente e minimizar qualquer risco durante a cirurgia".

Com a voz embargada, a mulher relatou que o mais importante é que Thiago está vivo. "Ele vivia pela família e está sendo forte pela gente. Thiago saiu da sala de cirurgia respirando e ficou internado sob observação, pois precisa drenar o sangue da cabeça. O quadro evoluiu e Deus está no controle. O importante é que ele está vivo, falando e se alimentando", disse.

Thiago e Alexsandra estão juntos há 10 anos e têm três filhas - uma bebê de um ano, outra de 7 e uma de 12.