Força Aérea também investiga a tragédia

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores foram acionados para promover a chamada Ação Inicial da Ocorrência no Aeroclube de Nova Iguaçu. Foram utilizadas técnicas específicas de coleta e confirmação de dados, preservação de indícios e levantamento de outras informações.

A estudante do Exército foi atingida quando praticava esportes na pista do aeroclube, no último sábado. Ela chegou a ser encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e foi internada no CTI. Horas depois, o hospital abriu protocolo de morte encefálica e os médicos fizeram exames neurológicos, mas a paciente não respondeu. A morte foi confirmada na tarde de domingo e a família autorizou a doação dos órgãos.