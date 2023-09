Piloto e testemunhas terão que depor

A Polícia Civil identificou o piloto do ultraleve, mas a identidade não foi revelada. Após a oitiva das testemunhas, ele terá que depor. De acordo com o delegado José Mário Salomão, da 58ª DP (Posse), o piloto vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

As testemunhas estavam sendo esperadas ontem, entre elas o pai da vítima, que a acompanhava no momento do incidente. O delegado disse que, além dos depoimentos e da perícia, outras circunstâncias serão analisadas.

"Tenho que consultar a Aeronáutica, por exemplo, sobre as condições meteorológicas do dia, a força do vento, direção do vento, tudo a respeito de um funcionamento de aeronaves para eu poder me posicionar", explicou.