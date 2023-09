Três tiros após uma discussão

A avó conta que, no dia do crime, Renan foi à casa da ex-sogra da namorada pegar pertences do filho dela, fruto de um relacionamento anterior, antes de encontrá-la em Madureira. Lá houve uma discussão com o ex dela e ele levou três tiros.

"Ele era babá do filho dela", disse ela, que reclamou da demora no socorro, o que pode ter agravado o quadro de saúde do rapaz, na sua opinião.

"Infelizmente, o nosso socorro é muito difícil. Meu neto ficou mais de quarenta minutos agonizando. De repente, se ele viesse logo, talvez estivesse vivo. Ele levou um tiro na barriga e não sangrou. Teve hemorragia interna. É muita negligência e é difícil para mim aceitar. Sei que vou sofrer muito com a perda dele", lamentou.