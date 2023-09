Teria sido morto pelo ex da namorada

Assassinado a tiros, segundo parentes, pelo ex-namorado de sua namorada, em Madureira, na noite do último domingo, Renan Costa dos Santos, de 28 anos, foi sepultado ontem no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada pela Polícia Civil.

A namorada de Renan não foi ao enterro. De acordo com familiares, a relação do casal era turbulenta, marcada por idas e vindas por quase dois anos. Em abril deste ano, na última separação, ela se envolveu com o suspeito.

Atualmente, ele e a jovem haviam voltado a se relacionar e estavam morando juntos. Porém, o rapaz com quem ela se envolveu não aceitava o fim do namoro e, por causa disso, ameaçava Renan.

Muito abalada, a costureira Ana Célia da Silva, avó da vítima, falou sobre a perda e disse que a família cobra justiça:

"Meu neto era uma pessoa maravilhosa, super extrovertido, animado, mas infelizmente um vagabundo tirou a vida dele. Eu imaginava que ele iria me enterrar, não eu vou enterrar ele. É uma perda irreparável, mas eu peço a Deus e acredito que vai haver justiça".