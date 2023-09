Avó também quer punição para ela

Ana Célia diz que espera uma punição não só para o autor dos disparos, mas também para a namorada do neto. "Eu quero justiça, se possível, queria até justiça contra ela (a namorada). Ela também não presta, tirou a vida do meu neto, meu suporte. Quem vai cuidar de mim agora? Quem? Ele (Renan) era meu tudo. Aqui no enterro dá para ver a quantidade de amigos que ele tinha, mas infelizmente ele não vai voltar. Eu espero que a polícia corra atrás disso", pediu a avó.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A unidade especializada informou que está em busca de testemunhas e informações para identificar a autoria do crime.