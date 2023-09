Algo inadmissível está acontecendo. Os motoristas de ônibus da linha 878 (Tanque X Barra da Tijuca), por algum motivo desconhecido, não estão deixando estudantes com o cartão de transporte entrarem no ônibus. Também estão dizendo que é uma ordem da da empresa e até mesmo citando o nome do gerente. O que é isso? A prefeitura precisa fazer alguma coisa agora.