Bella Campos cobre tatuagem com nome de Mc Cabelinho

O fim do relacionamento entre a atriz Bella Campos e o cantor MC Cabelinho foi muito comentado no último mês - principalmente após uma suposta traição, que foi assunto nas redes sociais no fim de agosto.

"Eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", escreveu a atriz na época.

Pouco antes de terminar, Bella e Cabelinho fizeram tatuagens de casal. A atriz tatuou "Victor Hugo" (nome de Cabelinho) no braço, de forma bastante visível; já o cantor tatuou "Bella" em uma grande letra cursiva, atrás da orelha. Com o fim do relacionamento, um questionamento ficou na mente dos fãs: o que seria das tatuagens?

Uma das respostas veio na última terça-feira, 12: em foto encontrada nas redes sociais, é possível ver que Bella cobriu o nome de Cabelinho com uma borboleta. Confira aqui

Não se sabe se Cabelinho também fez alguma alteração na tatuagem com o nome da atriz. Mais recentemente, fãs notaram que ele parou de seguir a ex.