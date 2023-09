Venho, em nome dos moradores de uma vila, pedir ajuda ao jornal para que a concessionária Águas do Rio tome as devidas providências a respeito desse vazamento de esgoto. Isso está ocorrendo na Estrada da Fontinha, em Bento Ribeiro, na altura do número 969. Temos diversas imagens provando que a situação está péssima e pode comprometer a saúde de todos, principalmente crianças. Já comunicamos à empresa, mas até agora nada foi feito.