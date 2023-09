Trago aqui o curioso caso da falta de água na Rua Laplace, na esquina com a Rua Ampére, em Campo Grande. Do lado direito, as casas têm fornecimento normal, enquanto para o lado esquerdo não sobra uma gota. Os moradores já reclamaram, criaram um grupo e abriram processos, mas seguimos na mesma. A Águas do Rio joga a responsabilidade para a Cedae, que joga de volta para eles, e nós que pagamos.