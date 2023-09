NOSSA SENHORA DAS DORES: É uma das representações mais tocantes da Virgem Maria na tradição cristã. Esta devoção a Maria se concentra em sua profunda angústia durante os eventos cruciais na vida do filho, Jesus Cristo, especialmente durante a Paixão e Crucificação. A devoção a Nossa Senhora das Dores tem raízes antigas e se baseia principalmente em eventos descritos no Novo Testamento. Sua representação costuma ser com um coração transpassado por uma espada.