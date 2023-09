DP apura morte de bebezinho

Um bebê de 4 meses morreu na terça-feira após se engasgar com óleo mineral, em Senador Camará. O caso é investigado pela Polícia Civil e a médica que receitou o produto foi desligada da unidade de saúde em que trabalhava.

Segundo familiares, a criança foi atendida na Clínica da Família Mário Dias Alencar em 28 de agosto com prisão de ventre. A médica, que acompanhava o bebê desde o primeiro mês de vida, receitou o óleo mineral e outros remédios.

A receita indicava duas colheres do óleo por dia. O tratamento continuou até que, na terça, a avó do menino deu o medicamento e ele começou a tossir. O líquido teria sido broncoaspirado e ido para os pulmões, o que o levou à morte. O óleo mineral, segundo bulas de alguns produtos do gênero, não é recomendado para menores de 6 meses.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Segundo a Polícia Civil, a delegacia aguarda os laudos periciais, que serão analisados. Os médicos envolvidos no atendimento ao bebê estão sendo ouvidos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a médica que realizou o atendimento já foi desligada e que vai apurar com rigor a causa da morte. O órgão ressaltou que está dando todo o apoio necessário à família.