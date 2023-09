Jair Renan se manifesta após ex-assessor relatar relação amorosa à Polícia

Nesta sexta-feira (15), Jair Renan, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou o Instagram para negar que tenha tido um relacionamento amoroso com seu ex-assessor, Diego Pupe. Em um story, publicou a frase: “Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”, creditada ao popular youtuber Tiringa.



Em depoimento prestado à Polícia Civil nesta quinta-feira (14), Diego Pupe afirmou que manteve um relacionamento “íntimo e romântico” com Renan. A informação é do portal Metrópoles, que divulgou um áudio do ex-assessor. “Eu tive um relacionamento com o Renan. Não falei pra ninguém ainda, tava esperando todo esse ‘auê’ de polícia, essa confirmação que eles estão querendo finalizar, mas logo logo eu vou falar sobre isso. Relacionamento íntimo, romântico meu com ele”.



As declarações foram dadas no âmbito da Operação Nexum, que investiga denúncias de crimes contra a fé pública, associação criminosa e prejuízo ao erário do Distrito Federal. “Acho que o Renan deve ter ciência sim, do que está acontecendo, do que aconteceu, que ele teve participação de tudo que a Polícia juntou. Agora, só a polícia e a Justiça para poder falar”, afirmou Pupe.