Relato de sete mortes em menos de uma semana

Relatos indicam que houve ao menos sete assassinatos dentro da comunidade em menos de uma semana durante a guerra entre facções. No último sábado, um homem teria sido morto e no domingo haveria tido mais duas mortes. Na segunda-feira, mais quatro. Apesar disso, nenhum corpo foi localizado.

O pai de Caíque explicou que os rapazes moram no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, e que o filho e o primo tinham amigos no Buraco do Boi, por isso frequentavam o local. "Ele sempre foi lá, curtiu, já namorava, tinha amiguinhas dele de lá que já vieram aqui também, mas infelizmente na segunda-feira ele foi sem volta", lamentou.

A mãe de Kauã, Graciele Muniz, que esteve na delegacia ontem em buscas de respostas, reforçou que os jovens não tinham nenhum envolvimento com o crime e que estudavam num Ciep da região.