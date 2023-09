Queda de avião deixa 14 mortos no interior do Amazonas

Um avião de pequeno porte, que havia saído de Manaus, caiu na região de Barcelos, interior do Amazonas, na tarde deste sábado, 16, segundo o governo estadual. As informações preliminares recebidas pelas autoridades indicam que há 14 mortos - dois tripulantes e 12 passageiros na queda. As identidades das vítimas não foram reveladas.

As autoridades foram acionadas para dar suporte às operações no local. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse lamentar o acidente, mas informou que mais informações sobre os motivos da queda serão apurados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A aeronave era um Embraer EMB-110 Bandeirante e chovia muito na região no momento da queda.

Barcelos fica a cerca de 400 quilômetros de Manaus, mais ao norte do Estado, na margem direita do Rio Negro. A região, no meio da Floresta Amazônica, é conhecida também pelo ecoturismo e pela pesca esportiva./ COM AGÊNCIAS