Ministro cita outro caso

Na sua publicação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou que há mais a ser feito do que a responsabilização dos agentes envolvidos e relembrou o caso de Genivaldo Santos, morto pela PRF, no Sergipe.

"Ontem, Genivaldo foi asfixiado numa viatura transformada em câmara de gás. Agora, a tragédia do dia recai na menina H.S. Para além da responsabilização penal dos agentes envolvidos, há bem mais a ser feito. Um órgão policial que protagoniza episódios bárbaros como esses - e que, nas horas vagas, envolve-se com tentativas de golpes eleitorais -, merece ter a sua existência repensada. Para violações estruturais, medidas também estruturais", disse.