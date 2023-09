Morre menina baleada em ação da PRF

Familiares e autoridades lamentaram a morte de H.S.S, de 3 anos, baleada em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que estava internada em estado gravíssimo até a manhã de ontem, quando não resistiu. A criança foi atingida quando passava com a família pelo Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, quando o carro em que estavam foi atacado a tiros.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, H. morreu às 9h22, após sofrer parada cardiorrespiratória irreversível. Ela deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, vítima de perfuração por arma de fogo, com lesão perfurante em couro cabeludo e cervical. A criança estava internada e entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Na quinta-feira, ela já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória, que foi revertida em seis minutos.

"Em nome da Prefeitura e de todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, lamentamos profundamente e nos solidarizamos aos familiares e amigos da pequena H.", informou a pasta. Em uma publicação, uma tia descreveu a menina como a mais forte do mundo. "Você foi a criança mais forte do mundo. A tia te ama para sempre, minha pequena. Me conforta em saber que antes de você vir ao mundo, Deus já te amava, e tenho certeza que ele cuidará muito de você. Acabou o sofrimento, meu amor. Descansa em paz", escreveu.

De acordo com o Rio de Paz, sobe para 11 o número de crianças mortas a tiros só este ano no estado do Rio, a maioria delas por bala perdida. O número já é quase quatro vezes maior que de todo ano passado, que registrou 4 casos.