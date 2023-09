Madrugada de guerra e tensão

A guerra entre criminosos rivais provocou mais uma madrugada de tensão na Zona Norte do Rio. Um intenso confronto, ontem, assustou moradores das comunidades da Serrinha e Congonha, em Madureira, do Juramento, em Vicente de Carvalho, e do Morro da Primavera, em Cavalcanti. De acordo com relatos, os disparos tiveram início por volta de 0h e se estenderam até às 5h. Até o fechamento desta edição, não havia registro de mortos ou feridos.

Segundo relatos, a troca de tiros teria acontecido após integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) da Serrinha invadirem o Morro da Primavera, dominado pelo Comando Vermelho (CV). Vídeos compartilhados por moradores mostram o confronto. Além de se enfrentarem na região, há ainda uma guerra pelo controle do território na Praça Seca, Zona Oeste, e no Morro do Fubá, no Campinho, também na Zona Norte, onde o TCP é aliado a milicianos.

Apesar dos relatos de confronto durante a madrugada, a Polícia Militar informou, em nota, que o 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionado ainda na noite de sexta-feira.