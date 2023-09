Prefeito sugere castrar meninas

O prefeito de Barra do Piraí, no interior do Rio, gerou polêmica ao sugerir que as meninas fossem castradas para o controle populacional, por conta da quantidade de crianças na cidade. A declaração aconteceu durante a inauguração de uma estrada no município, quinta-feira (14). No vídeo, Mario Esteves sugere ainda a criação de uma legislação que limite a quantidade de filhos por mulher na cidade.

"Temos a creche que vai ser inaugurada em outubro, a gente começar 2024 com as crianças, porque o que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população, é muito filho. É no máximo dois (filhos). Fazer uma lei lá na Câmara, no máximo dois, porque haja creche para ser construída ao longo dos próximos anos. Isso tinha quer ser um projeto Federal, Estadual, Municipal, porque precisa, sim, desse controle e é muita responsabilidade colocar filho no mundo", diz o prefeito.