santo do dia

São Roberto Belarmino

Foi um dos teólogos e pensadores religiosos mais importantes do final do século XVI e início do século XVII. Sua vida e obra tiveram um impacto significativo na história da Igreja Católica e na teologia cristã. Belarmino nasceu em Montepulciano, na Itália, em 1542. Ele ingressou na Companhia de Jesus, a ordem religiosa dos jesuítas, aos 18 anos, e rapidamente se destacou como um estudioso brilhante. Estudou filosofia e teologia em Roma e, mais tarde, ensinou teologia em Lovaina, na Bélgica, onde desenvolveu seu talento como professor e escritor. Foi canonizado como santo em 1930.