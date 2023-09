Atirou três vezes com fuzil 556

H.S.S. foi baleada quando a família voltava da casa dos avós, em Itaguaí, na Região Metropolitana, por volta das 20h, do último dia 7, e passaram por uma viatura parada em um cruzamento na entrada de Seropédica, na Baixada Fluminense.

De acordo com Willian Silva, pai da menina, não houve ordem de parada, mas os agentes passaram a seguir e a ficar muito próximos ao veículo deles. Silva, então, decidiu parar no acostamento e, quando já estava quase parando, o automóvel foi alvo de mais de três disparos.

Em depoimento, o policial relatou que começou uma perseguição junto com outros dois colegas após constatar que o carro era fruto de roubo e admitiu ter atirado três vezes com um fuzil calibre 556. Ele disse que atirou porque ouviu tiros vindos da direção do veículo da família. Uma testemunha, que estava próxima ao local, disse que o carro não tentou fugir da abordagem e não mencionou nenhum tiro antes da criança ser atingida.