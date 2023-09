Laudo aponta causa da morte de menina

O corpo da menina baleada durante ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou o IML de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ontem, por volta das 11h20, após necrópsia. Assinada pelo médico Marcelo da Silva, a declaração de óbito indicou que a causa da morte de H. S. S., de 3 anos, foi uma "lesão no encéfalo por projétil de arma de fogo".

Ao MEIA HORA, o advogado da família de H. S. S., Jorge Beck, comentou sobre os próximos passos no âmbito judicial. "O processo já esta no Ministério Público e vamos acompanhar. Queremos que a justiça seja feita, pois ela não merecia isso", disse o advogado.

A criança morreu na manhã de sábado, após sofrer uma segunda parada cardiorrespiratória. A menina ficou internada durante 9 dias com o quadro de saúde gravíssimo, hemodinamicamente instável e entubada no CTI pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

Em nota, a PRF informou que se "solidariza com os familiares neste momento de dor e expressa as mais sinceras condolências pela perda". H. S. S. foi enterrada ontem no Cemitério Municipal de Petrópolis, em cerimônia restrita para cerca de 100 familiares e amigos.