Tudo começou quando Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, afirmou ao portal Metrópoles que mantinha um relacionamento amoroso com o filho do ex-presidente e alegou que seu trabalho era meramente uma fachada.



Após as declarações de Pupe, Jair Renan negou qualquer romance com o ex-assessor e ironizou o fato em seus stories do Instagram com a seguinte frase: “Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”, creditada ao popular youtuber Tiringa.



No último domingo, 17, o Portal Em OFF divulgou um vídeo em que Jair Renan aparece abraçado a Diego Pupe. Assista:

Vídeo mostra Jair Renan abraçado com ex-assessor Diego Pupe



Crédito: Portal EM OFF#MeiaHora pic.twitter.com/GJew4Rw7Ae — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 18, 2023