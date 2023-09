Confusão na Pedra do Telégrafo, em Barra de Guaratiba, quase termina em tragédia

Viralizou nas redes sociais neste domingo (17), um vídeo que mostra uma briga entre dois homens na Pedra do Telégrafo, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. Enquanto um homem estava tirando algumas fotos na pedra, um outro reclama com ele e diz que isso é "falta de respeito". Ao terminar de tirar as fotos, o rapaz empurra o outro que por pouco não despencou de uma altura de mais de 300 metros. Ele foi salvo pelo outro que o segurou pelo braço. Confira o vídeo:

