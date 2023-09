Manifestação após o crime

Horas depois do ocorrido, um ônibus da Viação Vera Cruz, da linha 560L (Caxias x Méier) foi incendiado na Rua Aniquira, em Cordovil, também na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar afirma que moradores da Comunidade da Tinta atearam fogo no veículo em protesto. No entanto, a motivação para a manifestação não foi informada.

De acordo com a designer de unhas Ana Carla Hadassa, prima de Wesley, além de ajudar o pai na feira de domingo, o jovem também trabalhava no lava jato da família. "Ele era trabalhador e tinha tantos sonhos, mas infelizmente foram interrompidos. Todos amavam ter ele por perto, era um menino carinhoso, amável e educado. Triste demais, vai deixar saudades", lamentou.

Bruna Barbosa dos Santos, mãe de Wesley, contou que estava dormindo quando ouviu os disparos. "Eu vi eles correndo e gritando, foi um desespero ver meu filho com três tiros", disse emocionada.