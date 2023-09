SANTO DO DIA

São Januário: É um santo cristão venerado especialmente na região da Campânia, no sul da Itália. Ele é conhecido por sua devoção e pelas relíquias milagrosas que envolvem seu sangue, que se liquefaz periodicamente, atraindo peregrinos e devotos de todo o mundo. São Januário foi bispo de Benevento, uma cidade na Itália, durante o século III, no período das perseguições aos cristãos sob o governo do imperador Diocleciano. Januário é amplamente reconhecido como um dos mártires cristãos que sofreram durante essa terrível perseguição. Sua devoção se concentra principalmente em suas relíquias.