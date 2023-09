Advogada morre

Morreu no domingo Silvia de Oliveira Martins, de 40 anos, conhecida por advogar para o MC Poze do Rodo. A advogada sofreu complicações, após fazer lipoaspiração HD na clínica da médica Geysa Leal Corrêa. A declaração de óbito indica que a causa foi "choque hemorrágico, devido a um tromboembolismo pulmonar, em razão de lipoaspiração recente".

Na sexta, Silvia Olly, como era chamada pelos amigos, deu entrada na clínica, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Na manhã de sábado, a mulher recebeu alta, voltou para casa, mas começou a sentir fortes dores. Por volta das 14h30, a advogada foi para o Hospital Oeste D'or, em Campo Grande, na Zona Oeste, onde ficou internada até às 6h56 de domingo, quando teve a morte confirmada.

Em entrevista ao MEIA HORA, a esteticista e amiga de Silvia, Mariza Dias, que também trabalha com pós-operatório, disse que suspeita dos erros que a médica pode ter cometido. "Há um tempo, [Silvia] fez um enxerto no glúteo e, provavelmente, foi colocada a substância PMMA (Polimetilmetacrilato), que não pode ser lipoaspirada. Uma vez que esse produto é aspirado, ele pode ir para a corrente sanguínea. Não é comum um tromboembolismo com um dia de pós-operatório. Eu acredito que tenha tido exageros na cirurgia. Em um procedimento, existe limites para retirar a gordura de um corpo", disse.