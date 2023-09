Gostaria de solicitar que a prefeitura do Rio conserte o sinal de trânsito que fica na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, na altura do bairro Acari. Ele está quebrado há mais de cinco meses, o que é um absurdo e uma falta de cuidado enorme com a população. Nessa área, dezenas de crianças que estão a caminho da escola tentam atravessar, além de idosos.