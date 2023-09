Aqui no bairro Senador Camará, na Rua Paulo Rola, na altura do número 550, estamos precisando de ajuda. Tem muito lixo dentro e fora, no quintal da casa, atraindo mosquitos da dengue, ratos e outros animais. A prefeitura tem que tomar providências o mais rápido possível, porque isso não pode ficar assim. A vizinhança inteira acaba correndo um risco desnecessário.