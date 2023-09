SANTO ANDRÉ KIM E COMPANHEIROS MÁRTIRES: São lembrados por sua fé inabalável e coragem diante da perseguição religiosa que atingiu a península coreana no século XIX. André Kim Taegon foi o primeiro sacerdote coreano, sendo ordenado em Xangai, em 1845. Logo após, retornou à Coreia com o objetivo de propagar o Cristianismo. No entanto, era visto como uma ameaça ao governo. Ele e seus companheiros continuaram a pregar e a celebrar a fé clandestinamente.