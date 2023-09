Torturaram e fizeram filme

Agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante, no início da tarde de ontem, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, Richard Gabriel de Souza e Renan da Silva Amaral. Os dois são suspeitos de torturar um jovem e filmar as agressões contra ele em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em agosto deste ano. Os agentes receberam as imagens que foram feitas pelos bandidos e, ao analisarem o vídeo das agressões, conseguiram identificar quatro homens suspeitos.

Nas imagens do vídeo, os quatro aparecem torturando o jovem com pedaços de madeira. Os homens são suspeitos de integrar o tráfico de drogas que atua em uma localidade daquela cidade serrana.

Segundo investigações, o crime ocorreu porque a vítima enviou uma mensagem para a ex-namorada de um traficante. Contra os dois presos, foi cumprido mandado de prisão preventiva. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis), que busca os outros envolvidos.