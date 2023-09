A Prefeitura do Rio precisa dar mais atenção para as passarelas de uso público. Em locais como Madureira, Coelho Neto e Vicente de Carvalho mal se consegue caminhar. Somos obrigados a disputar espaço com dezenas de vendedores ambulantes. Essas pessoas precisam de um local apropriado para isso, e nós, pedestres, precisamos ser tratados com importância.