Tem um vazamento de água potável acontecendo na Estrada do Tingui, na altura do número 570, em Campo Grande, prestes a completar umas duas semanas. O asfalto está se desfazendo e abrindo uma cratera. Não é apenas um desperdício, como também uma falta de respeito com a população. Isso já devia ter sido resolvido. Os responsáveis precisam aparecer imediatamente.