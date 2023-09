Aviso diz que procedimento seria feito em hospital

A empresária Camila Antoni, irmã da advogada, também esteve na 42ª DP na manhã de ontem. Segundo ela, Silvia já havia feito outros procedimentos com Geysa Leal e confiava na médica. Camila acompanhou a irmã até a clínica para fazer a cirurgia, mas destacou que elas não sabiam que a lipoaspiração seria realizada no local, já que havia um aviso lá que os procedimentos eram realizados em um hospital.

"A Silvia gostava muito dessa médica. Ela já operou com ela acho que duas vezes. Dessa vez, ela insistiu bastante que eu fosse com ela porque queria que eu fizesse também. Eu fui com ela na consulta. Quando a gente chega lá, você vê um consultório bacana. Tem escrito lá que vai ser feito no hospital e é cobrado o valor. Acontece que, quando você chega lá, você já fez os exames, já pagou, tem hospital do lado, te dão o endereço, você já fez tudo, mas dizem que vai ser na clínica porque tem todos os equipamentos que tem no hospital. Então, a gente acredita que é o melhor. Eu acredito que a Sílvia não teria feito se não acreditasse que era o melhor", explicou.