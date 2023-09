SANTO DO DIA

São Mateus Evangelista: É uma figura importante na história do Cristianismo e é venerado como o autor do primeiro Evangelho do Novo Testamento. Antes de sua conversão, Mateus era atendido como Levi. Ele era um cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum, uma posição frequentemente vista com desdém na sociedade judaica da época. No entanto, foi durante seu trabalho que encontrou Jesus, que o chamou para segui-Lo. Como apóstolo, São Mateus testemunhou os milagres, ensinamentos e a crucificação de Jesus. Após a Ascensão de Jesus, embarcou em missões para difundir a mensagem de Cristo.