Suspeito largou o aço pro alto

Após a tentativa de evitar o assalto, o sósia relatou que o suspeito ainda deu um tiro para o alto após ter dificuldades para ligar o veículo. "O carro não ligou por causa da chave do controle que estava com o motorista", explicou.

Um suspeito foi preso e outro fugiu. Dentre os pertences roubados, apenas o celular de uma das mulheres da equipe não foi recuperado. Jeferson não teve nada roubado. A 33ª DP (Realengo) registrou.

No Instagram, Jeferson Sales tem mais de 400 mil seguidores. Ele é conhecido como um dos principais sósias do jogador do Flamengo.