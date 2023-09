Já conquistou um título: 2º vereador com mais faltas

Não foi a primeira falta no histórico de frequência do dirigente do Flamengo na Câmara de Vereadores. Segundo levantamento do IG, Marcos Braz é o segundo vereador com mais faltas. No primeiro semestre, ele ficou ausente seis vezes, empatando com Carlos Bolsonaro (Republicanos). Braz só fica atrás da vereadora Verônica Costa (PL), a Mãe Loira do Funk, que faltou 12 vezes.

Na terça, Braz estava no Barra Shopping com a filha de 15 anos quando foi cobrado por um torcedor, irritado com a atual crise no Flamengo. "Só gritei para ele sair do Flamengo e virei de costas e saí andando. Quando vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança me agrediram. E ele me mordeu também", afirmou o entregador Leandro Gonçalves Junior ao jornalista Venê Casagrande. Já Marcos Braz alegou que foi perseguido e ameaçado. A 16ª DP (Barra da Tijuca) está investigando o caso.