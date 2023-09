A foto parece até ser edição, mas garanto que é real. Esse poste foi colocado de forma completamente equivocada, e agora está cada dia mais inclinado, prestes a cair. O medo dos moradores é que atinja alguém ou algum veículo que esteja passando na hora. Esperamos que a situação não precise chegar a esse ponto, então decidi escrever, em nome de todos, para pedir ajuda. Ele está localizado na Estrada do Goiabal, no bairro Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio.