O Calçadão da Mirandela, no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, se tornou uma vergonha. Já passou da hora do prefeito trabalhar e se tornar presente na cidade. Existem várias pessoas caindo, principalmente idosos e crianças, com a terra que se espalha pelo chão do calçadão. Os comerciantes de Nilópolis também sofrem muito com a precarização do ambiente.